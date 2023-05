foto 112groningen. Patrick Wind

Twee glazenwasser zitten sinds donderdagmorgen vast in een bakje naast het Menzisgebouw op het Europapark.

De brandweer wilde het duo uit het bakje halen, maar de hoogwerker kon er niet bij. De hoogwerker van de brandweer komt niet verder dan 35 meter. De glazenwassers hangen op bijna vijftig meter. De brandweer is daarom vertrokken.

Er is een monteur gearriveerd die gaat kijken of er weer beweging in het bakje komt, zodat beide mannen naar beneden kunnen.