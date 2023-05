Gica geeft voorproefje ‘Een rondje om de Oostzee’: “Het concert heeft enorme variëteit”

Foto: CSG Gica

‘Een rondje om de Oostzee’. Dat is de naam van het nieuwe project waar studentenkoor Gica binnenkort furore hoopt te gaan maken. Martijn Meelker van het koor vertelt dat er volgend weekend al een voorproefje is te horen.

Hoi Martijn! Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een voorproefje te gaan geven?

“Dat is wel een leuk verhaal. In 2019 hadden we Brahms Requiem op het programma staan. We zijn toen een weekend in de dorpskerk van Kropswolde neergestreken. Daar hebben we een repetitieweekend gehouden. Maar we dachten toen. We zitten hier, dan is het ook wel leuk om wat terug te doen voor de gemeenschap waar we te gast zijn. En zo is toen het idee ontstaan om een mini-concert te geven. Dat was een groot succes, en dat gaan we nu herhalen.”

Eerder dit jaar brachten jullie het concert ‘Aan beide zijden van de Alpen’. Dit keer gaan jullie meer naar het Noorden …

“In januari hebben we inderdaad een concert gegeven in Oosterwolde en Groningen. En daarna zijn we al snel aan de slag gegaan met het nieuwe concert dat we in de zomermaanden gaan geven. Bij dit nieuwe project sta je als het ware midden in de Oostzee. Je ziet Denemarken, je ziet Zweden, Finland, de Baltische Staten, Duitsland. En al die landen zullen aan bod komen tijdens dit concert.”

Je noemt hele verschillende landen. Waarschijnlijk zal het daardoor ook heel divers gaan klinken?

“Absoluut. Het is erg gevarieerd. Van romantische muziek tot geestelijke muziek. Je gaat Deense barok horen van Morgens Pedersøn, maar ook zullen er werken van August Söderman en Pēteris Vasks te horen zijn. Bij dit concert reizen we niet alleen door de landen rond de Oostzee, maar maken we ook een reis door de tijd. Er zal vroege barok te horen zijn, maar ook moderne composities. En dat resulteert in een heel veelzijdig en gevarieerd programma.”

Nu zijn jullie een koor waarbij er werken gespeeld worden uit Scandinavische landen. Hoe zit het qua taal?

“In het koor is er behoorlijk wat affiniteit met bijvoorbeeld Zweden. Er zijn verschillende leden die de Zweedse taal spreken, die het leuk vinden om daar mee bezig te zijn. En dat betekent dus dat je intern kennis hebt, die je kunt delen met andere leden. Elkaar helpen, om het zo optimaal en mooi mogelijk te krijgen.”

Volgende week zondag 4 juni dan vindt het concert plaats …

“Om 15.00 uur dan begint het inderdaad. In 2019 zat de kerk eigenlijk helemaal vol. Naast het repeteren in de kerk verblijven we die dagen op de dorpscamping. De mensen die daar toen zaten, waren ook zo enthousiast geworden, dat iedereen kwam kijken. Ook dit keer is uiteraard weer iedereen welkom. We vragen wel om een vrije gift, zodat we daar de kosten die we voor dit weekend maken, kunnen betalen.”

Gica

Studentenkoor Gica is een koor uit Groningen met rond de 40 leden en bestaat al meer dan 55 jaar! Gica zingt diverse werken van Bach en Händel tot Britten, Fauré en Whitacre. Vaak a capella, maar ook regelmatig begeleid door orgel, piano of ensemble. De slotconcerten voor ‘Een rondje om de Oostzee’ vinden plaats op 23 en 24 juni. Op 23 juni is het koor te vinden in Oosterwolde, een dag later in de Doopsgezinde kerk in Stad.