Foto: Jacob Gunter. GHHC - Push

De hockeyvrouwen van GHHC hebben zondag in Haren met 3-2 gewonnen van Push uit Breda.

Eveline Janssens, Floks van der Beek en Merel de Wit scoorden voor GHHC.

GHHC nam de tweede plek in de promotieklasse over van Push. De achterstand op koploper Oranje-Rood is zeven punten. Er zijn nog drie wedstrijden gaan.