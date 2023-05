Gewonde bij steekpartij in Oude Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de Oude Ebbingestraat, ter hoogte van een supermarkt, heeft in de nacht van zondag op maandag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt.

De melding van een steekpartij kwam rond middernacht bij de hulpdiensten binnen. “Wat we nu weten is dat bij deze steekpartij één persoon gewond is geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Over de aard van de verwondingen is niets bekend. We hebben nog geen verdachte aan kunnen houden. Op dit moment doen we in de straat onderzoek naar wat er precies is gebeurd.”

Mensen die meer informatie hebben over dit incident, of iets gezien hebben, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.