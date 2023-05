Gestaakte wedstrijd FC wordt dinsdag zonder publiek uitgespeeld

Foto: ingezonden

De wedstrijd FC Groningen – Ajax wordt komende dinsdag zonder publiek uitgespeeld. De wedstrijd moest zondag gestaakt worden na ongeregeldheden.

De voetbalwedstrijd moest in de openingsfase tot twee keer toe worden stilgelegd nadat er rookbommen op het veld waren gegooid vanaf de Noordtribune. Ook rende een supporter het veld op die een spandoek bij zich had met daarop een tekst waarin met niet mis te verstane woorden de directie van de FC werd opgeroepen om te vertrekken. Nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid werd de wedstrijd definitief gestaakt. Op dat moment stond er nog een stand van 0-0 op het scorebord.

De wedstrijd wordt dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld. Daarbij zal het stadion leeg zijn. De aanklager betaald voetbal heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de incidenten. FC Groningen zegt op haar beurt alles in het werk te hebben gesteld om problemen te voorkomen. Zo zijn er extra stewards ingezet en zijn er extra controles geweest op vuurwerk. Ook zijn er honden ingezet die vuurwerk kunnen traceren.