George Azzopardi en Guru Swaroop Bannabhaktula winnen Ben Feringa Impact Award

Nobelprijswinnaar Ben Feringa reikte donderdagmiddag zelf de naar hem genoemde prijs voor impactgedreven wetenschappelijk onderzoek uit aan George Azzopardi en Guru Swaroop Bannabhaktula in Forum Groningen.

George Azzopardi en Guru Swaroop Bannabhaktula krijgen de Ben Feringa Impact Awards van de Rijksuniversiteit Groningen voor een stukje kunstmatige intelligentie, waarmee handhavers beeldmateriaal van seksuele uitbuiting van minderjarigen kunnen onderzoeken. Met de tool kan worden vastgesteld met welk apparaat het beeldmateriaal is gemaakt, zodat handhavingsautoriteiten een sterkere zaak kunnen opbouwen tegen verdachten.

In de categorie ‘studenten’ ging Nine van den Wijngaard van de Faculteit Rechtsgeleerdheid er met de eer vandoor. Haar onderzoek gaat over de omgang met zogenaamde ‘veelklagers’ in het advocatentuchtrecht. Van den Wijngaard heeft onderzocht welke juridische middelen de deken heeft om op te treden tegen deze veelklagers. Haar onderzoek heeft een set praktische do’s en dont’s voor de Orde van Advocaten opgeleverd.

De Ben Feringa Impact Award is bedoeld als erkenning en waardering van impactgedreven wetenschappelijk onderzoek. De award wordt sinds 2020 jaarlijks uitgereikt. De award bestaat uit een geldbedrag, waarbij het Ubbo Emmius Fonds de studentenprijs financiert.