Gemeentebestuur ziet wel iets in plaatsing FC-bankjes om eenzaamheid tegen te gaan

De plaatsing van FC-bankjes en -tafels in de gemeente om mensen samen te brengen en om de eenzaamheid tegen te gaan kan op positieve geluiden rekenen van het gemeentebestuur. Wel vindt wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud het belangrijk dat het niet op projectniveau gestalte krijgt.

Wijnja reageerde daarmee op vragen van CDA-fractievoorzitter Jalt de Haan: “Het is voor FC Groningen een dramatisch seizoen. Zowel op het veld als ook buiten het veld. Een wedstrijd die gestaakt moest worden, een FC-speler die geslagen werd en supporters die het veld betraden. Daarom is het mooi dat een groep supporters zich distantieert van de relschoppers en juist de FC op een positieve manier op de kaart wil zetten. Eén van de manieren waarop men dit wil doen is om in de regio speciale FC-banken en -tafels te plaatsen.”

Jalt de Haan (CDA): “Kan de gemeente hier actief aan bijdragen?”

De Haan: “Het doel van de bankjes is om eenzaamheid tegen te gaan door mensen samen te brengen en de regio groen-witter te maken. Het CDA is voorstander van meer bankjes in de gemeente. Samen de ChristenUnie hebben we enkele jaren geleden gewerkt aan de realisatie van verschillende babbelbankjes. Onze vraag aan de wethouder is of hier ook actief aan bijgedragen kan worden om dit te realiseren.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Erg sympathiek idee”

Wethouder Wijnja: “Wij vinden het een enorm sympathieke actie van de supporters. Het is een heel mooi initiatief om banken en tafels te plaatsen waarmee de FC op een positieve manier op de kaart wordt gezet. Meneer De Haan verwijst al naar de babbelbankjes. Het samen brengen van mensen, het realiseren van ontmoetingen in de strijd tegen eenzaamheid, dat kan op onze interesse rekenen. Op dit moment is het zo geregeld dat aanvragen voor bankjes via de FC bij ons binnen komen. Via de gebiedsteams, waar ook de inwoners bij zijn betrokken, kijken we wat er mogelijk is. Dat is de bijdrage die we hier aan kunnen leveren.”

Jalt de Haan: “Is er iets actiefs mogelijk?”

De Haan: “Er wordt hier door supporters een mooie kans geboden. Waar ik eigenlijk een beetje op hoop is dat er iets gaat ontstaan waar de gemeente zich ook actief voor in gaat spannen. Dat er actief wordt meegedacht. En natuurlijk, de ene locatie zal geschikter zijn voor een bankje dan een andere locatie. Dus ik vraag mij af of er toch iets actiefs mogelijk is.”

Wethouder Mirjam Wijnja: “Het komt op spanning te staan als het centraal geregeld wordt”

Wijnja: “Het probleem is dat als je dit gecoördineerd op gaat pakken, dat je dan een projectleider aan moet stellen. Dat is een proces dat tijd kost. Het staat op spanning als het centraal moet worden geregeld. Het is beter om het via gebiedsteams te regelen. Het lijntje met de FC is er, en ik denk dat dat een goede manier is om dit te regelen.”