Gemeentebestuur schaart zich achter eisen stakende Iederz-medewerkers

Het pand van iederz aan de Silkeborgweg - Foto: Maarten Siepel

Het gemeentebestuur schaart zich achter de eisen die stakende Iederz-medewekers stellen. Dat heeft wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Werk & Participatie woensdag laten weten.

Bloemhoff reageerde daarmee op vragen van fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Afgelopen maandag hebben de medewerkers korte tijd het werk neergelegd waarmee men wilde benadrukken dat er noodzaak is om afspraken voor een nieuwe cao te maken. De vakbonden dringen hier al langer op aan. Het minimumloon in Nederland is eerder met tien procent gestegen, maar dat geldt niet voor deze mensen. Terwijl we het daarbij hebben over een groep die sowieso al een lage verdiencapaciteit heeft. De eis die dan ook gesteld wordt is wat ons als fractie betreft niet buitensporig. Wij vragen ons af of de wethouder bereid is om dit bij minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Participatie onder de aandacht te brengen.”

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA): “Eisen die gesteld worden zijn terecht”

Wethouder Bloemhoff: “Het gemeentebestuur is van mening dat het terechte eisen zijn die de medewerkers stellen. Er is ook sprake van een hele gekke situatie. Mensen die werkzaam zijn in het groenbeheer krijgen wel een loonsverhoging, maar mensen die actief zijn in de sociale werkvoorziening in het groenbeheer krijgen die verhoging niet. Dat is onbestaanbaar. Mensen die naast elkaar werken, die schouder aan schouder staan, die te maken hebben met verschillende regels.”

“Rijk moet financiering beschikbaar stellen”

De wethouder vertelt verder: “Wij moedigen de medewerkers dan ook aan om op 7 juni op de landelijke actiedag naar Den Haag te gaan. U vraagt of wij het standpunt over willen brengen aan de minister. Ja, dat willen we en we onderschrijven ook die noodzaak. Wel vinden we randvoorwaardelijk dat het Rijk financiering beschikbaar moet stellen. Volgende week vindt er een overleg met de minister plaats. Daar zullen we deze boodschap ook gaan verkondigen.”

Verslaggever Maarten Siepel maakte een reportage over het onderwerp: