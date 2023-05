Gemeente zoekt verkeerstellers in Oosterparkwijk

Foto via Telraam

De gemeente Groningen is op zoek naar twintig bewoners van de Oosterparkwijk die het verkeer in hun eigen straat willen tellen.

De gemeente stelt een half jaar lang 20 Telraam sensoren beschikbaar die volautomatisch het verkeer tellen vanuit huis. De Oosterparkers die meedoen, gaan daarmee aan de slag als ‘burgerwetenschapper’ in hun eigen straat. De gegevens die de sensoren verzamelen, worden gebruikt om oplossingen te vinden voor bijvoorbeeld verkeersdrukte in de wijk.

De verkeerstelling is een pilotproject, wat in Utrecht, Amsterdam en Ameland al wordt gebruikt. De gemeente Groningen doet ook al jaren soortgelijke verkeerstellingen, maar dan voornamelijk op grotere doorgaande wegen en op de belangrijke fietspaden. Maar de verkeerssituatie in woonstraten is niet altijd bekend.

Oosterparkers die meedoen, krijgen een sensor en een bijbehorende workshop met uitleg over de telling. Deelnemers kunnen de testresultaten van hun eigen sensor zien, maar ook de gegevens van buurtgenoten. Fietsers, wandelaars en auto’s worden niet visueel vastgelegd, maar als ‘contour’. Dat betekent dat niemand herkenbaar op beeld komt. Ook zijn de gegevens na een kwartier weer verdwenen uit de camera, als ze zijn verstuurd naar de database van Telraam.

Meedoen? Schrijf je dan in via de deze website. Om mee te kunnen doen, moet je wel een foto meesturen van het vrije zicht op de straat vanuit je raam op de 1e of 2e verdieping. Op basis van de aanmeldingen zal een keuze gemaakt worden die een spreiding over de wijk garandeert.