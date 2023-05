Gemeente zoekt foto’s en video’s van wateroverlast door hoosbui van zaterdag

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De gemeente Groningen is op zoek naar beelden van de wateroverlast, die afgelopen zaterdag op meerdere plekken ontstond. Inwoners wordt gevraagd om, via een speciale website, foto’s en video’s in te sturen.

Een hoosbui zorgde op verschillende plekken voor ondergelopen straten, tuinen en tunnels. Met name in Haren zorgde de hoosbui voor flinke overlast. Daar werd zelfs het treinverkeer enige tijd stilgelegd, omdat er melding werd gemaakt van een mogelijk gevaarlijke verzakking in het perron.

Maandagmiddag laat de gemeente weten dat ze op zoek is naar foto’s en video’s van de overlast. De beelden moeten de gemeente een beeld geven van knelpunten in de waterafvoer. “Het weer wordt extremer door de klimaatverandering en hevige hoosbuien komen daardoor vaker voor”, schrijft de gemeente. “De gemeente Groningen zoekt locaties waar wateroverlast ontstaat tijdens extreme neerslag. Met foto’s of video’s van deze situaties krijgen wij een beter beeld van knelpunten en kunnen we het waterbeheer erop aanpassen.”

Mensen die foto’s of video’s hebben van overlast in hun straat of wijk, kunnen deze uploaden via een speciale website van de gemeente. Daar is ook een kaart te vinden, waar te zien is waar en wanneer andere mensen overlast hebben gemeld.

