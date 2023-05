Gemeente stuurt waarschuwingsbrief naar verhuurmakelaar die illegale bemiddelingskosten in rekening brengt

De gemeente Groningen heeft een officiële waarschuwingsbrief verstuurd naar MAXX Aanhuurmakelaar nadat er de afgelopen periode verschillende meldingen zijn binnengekomen. Dat laat wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) weten.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fracties van de PvdA, SP en GroenLinks. Raadslid Rico Tjepkema van de PvdA: “In de media zijn onlangs artikelen verschenen waarin beschreven wordt dat deze bewuste verhuurmakelaar weer wat bedacht heeft om geld uit de zak van woningzoekers te kloppen. Er komen verhalen naar boven van woningzoekenden die tientallen, soms honderden euro’s, moeten betalen aan de makelaar voor het vinden van een woning. Bijvoorbeeld omdat ze nieuwsbrieven met woningen ontvangen die ook bij andere verhuurders worden aangeboden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “We hebben er schoon genoeg van”

Tjepkema: “Dit bedrijf kwam al eerder in het nieuws vanwege het rekenen van illegale bemiddelingskosten aan kwetsbare woningzoekenden. Nu lijkt er een nieuwe weg gevonden te zijn om kosten in rekening te brengen. Wij vinden dat dit te ver gaat, en we hebben er schoon genoeg van. Wij zijn dan ook benieuwd wat de wethouder gaat doen om dit onacceptabele gedrag tegen te gaan.”

Wethouder Van Niejenhuis (PvdA): “We sturen een waarschuwingsbrief”

Wethouder Van Niejenhuis is duidelijk: “Er zijn de afgelopen periode meldingen binnengekomen bij Steunpunt Huren. Dit Steunpunt is op verzoek van de gemeenteraad ingesteld om huurders te ondersteunen. Er zijn dus verschillende vragen binnengekomen, en deze mensen zullen ook ondersteund worden. Voor ons als gemeentebestuur is het reden om een waarschuwingsbrief te sturen. We constateren dat er niet goed wordt omgegaan met de bemiddelingskosten, ook op basis van de bemiddelaarsvergunning.”

“Dossier nog te dun”

De wethouder vertelt verder: “We kunnen nog niet overgaan op bestuurlijke handhaving, omdat het dossier nog te dun is. Maar dit kan wel een volgende stap zijn, als het dossier dikker wordt. Hoewel we hopen dat het niet nodig zal zijn.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Wet Goed Verhuurderschap een goede stap?”

Tjepkema: “Maar wanneer is een dossier dan wel dik genoeg om te gaan acteren? En ik ben ook benieuwd of de wet Goed Verhuurderschap een goede stap is.” Van Niejenhuis: “Hoe dik het dossier is, dat kan ik niet precies aangeven. En ik denk zeker dat de wet Goed Verhuurderschap iets kan betekenen. Wellicht dat dit voor de zomer al ingevoerd wordt in de gemeente, en in deze wet zitten goede aangrijpingspunten. Daarnaast wil ik nog aangeven dat we een campagne op gaan zetten om mensen te waarschuwen voor het gebruik van bemiddelingskosten.”