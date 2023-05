Gemeente roept horeca en terrasbezoekers op stoepen vrij te houden

Foto: ingezonden / OOG Tv

Nu de zon weer stralende zonnige dagen naar Groningen brengt, stromen de terrassen in de gemeente weer vol. De gemeente Groningen is blij dat de binnenstad weer vol is met vrolijke mensen en volle terrassen, maar roept Stadjers, bezoekers en ondernemers wel op rekening met elkaar te houden en de stoepen toegankelijk te houden.

Daarom vraagt de gemeente, vanuit de campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’, aandacht voor een doorwaadbaar trottoir tijdens de start van het terrasseizoen. Ondernemers wordt gevraagd hun terras niet groter uit te zetten dan de vergunde omtrekken en terrasbezoekers kunnen meehelpen door te kijken of hun stoel op het terras niet te veel plek inneemt op de stoep. Terrasbezoekers wordt daarnaast gevraagd om fietsen niet lukraak rond het terras neer te zetten, maar in de aangewezen rekken, vakken of stallingen te plaatsen.

De campagne ‘Stoep vrij, iedereen blij’ is onderdeel van het binnenstadsprogramma Ruimte voor Jou, met als doel een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en bereikbare binnenstad. Ook de verbouwing van de Grote Markt is onderdeel van dit programma. De gemeente startte de campagne voor het vrijhouden van stoepen begin dit jaar, met als doel om een deel van de openbare ruimte terug te winnen voor het algemene publiek.

Wie wil weten hoe groot het terras bij zijn of haar horecazaak mag zijn, kan dit vinden op deze webpagina rond de campagne. Binnenstadsbezoekers vinden hier ook waar ze hun fiets kunnen parkeren, in de buurt van hun favoriete terras.

Zonnestraaltjes pakken? Hier vind je waar dat het beste kan

Een terrasbezoek draait natuurlijk niet alleen om rekening houden met vrije stoepen, maar voornamelijk om plezier en genieten van het warme weer. Wil jij weten waar je tijdens een drankje op het terras de meeste zonnestralen opzuigt? Kijk dan eens op deze kaart van ‘Zon op je Bakkes’. Hier kunnen terrasbezoekers zien waar ze de komende uren de meeste zonuren hebben. Terraseigenaren kunnen via de website hun terras ook aanmelden, zodat de kaart voor Groningen steeds duidelijker wordt.