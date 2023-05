‘Gemeente moet uittocht kleine retailers stoppen’

Foto Gemeente groningen

De gemeente moet meer zeggenschap krijgen over de invulling van de binnenstad. Dat vindt de raadsfractie van de PvdA, samen met drie andere fracties.

Investeerders bepalen in te grote mate de samenstelling van het stadscentrum. De raadsfracties van de SP, PvdD en GroenLinks zijn het daarmee eens. Kleine retailondernemers kunnen vaak een huurverhoging niet meer ophoesten. Zo gaat onder meer de kantoorboekhandel Jacobs aan de Brugstraat na 150 jaar sluiten. “Terwijl we juist een bruisende, diverse binnenstad willen in Groningen. Winst gaat weer boven waarde,” aldus raadslid Rico Tjepkema van de PvdA.

De fractie wil van het stadsbestuur weten of een concentratie van vastgoedbezit in de binnenstad tot perverse prikkels kan leiden, zodat de huren opgedreven worden. Een deel van de oplossing moet liggen in het opzetten van een publiek ontwikkelbedrijf. “Daarmee moet de gemeente door de aankoop van vastgoed zelf meer sturen op het aanbod in de binnenstad, tegen redelijke huurprijzen,” aldus Tjepkema. Het stimuleren van winkelcoöperaties en hulp bij eigen aankoop door huurders met garantiestellingen van de gemeente zou volgens de partijen een mogelijkheid moeten zijn.