Gemeente: “Grootste problemen in Haren voorbij, riool heeft naar behoren gewerkt”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In Haren zijn de grootste problemen voorbij. Halverwege de middag viel er in het dorp veel neerslag waardoor straten blank kwamen te staan.

“Ons beeld op dit moment is dat de straten weer begaanbaar zijn”, vertelt gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft. “Zoals het zich nu laat aanzien was er boven Haren sprake van een wolkbreuk. Daarbij viel er in een korte tijd veel regen.” Volgens het KNMI viel er in Haren tussen de 50 en 60 millimeter. “Op verschillende plekken heeft dit tot problemen geleid. Kelders en schuurtjes kwamen onder water te staan. De brandweer is ingezet, maar zij konden in het begin niet zoveel uitrichten. Je kunt het water wegpompen, maar je loost het dan op straat, waarbij het net zo snel weer terug stroomt.”

OOG-weerman Johan Kamphuis: “Er ontstond een situatie waardoor deze felle buien zich konden ontwikkelen”

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis trokken er zaterdagmiddag felle buien over het zuiden en zuidoosten van de provincie. “Dat deze buien konden ontstaan is veroorzaakt door de situatie op vrijdag. Het heeft geregend, waardoor er veel vocht in de grond en in de lucht aanwezig is. Ondertussen liggen we onder een zwak ruggetje van lage druk, en dat is ideaal voor het ontstaan van buien. Wat je vandaag zag is dat de zon begint te schijnen. De lucht op de grond wordt opgewarmd en opgetild. Omdat de bovenlucht koud is, ontstaan er buien. Echter door het gebrek aan stroming is er alle tijd voor deze buien om op te wellen. Beschouw het als een hele grote bel met vocht die voller en voller wordt. Wanneer het verder opstijgt, en in aanraking komt met de koude lucht, begint het te regenen. Doordat de buien langzaam verplaatsen kan er in korte tijd veel neerslag vallen.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Bij station Haren stroomde een tunneltje vol water. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie

“Riool heeft goed gefunctioneerd”

Inwoners uit Haren lieten aan OOG Tv weten dat het riool het water niet aan kon. Van ’t Hooft: “Voor zover wij kunnen zien heeft het riool naar behoren gewerkt. Ook het gemaal in Haren heeft goed gefunctioneerd. Op afstand kunnen wij uitlezen hoe het gemaal gewerkt heeft, en daarbij constateren we geen problemen. Het feit is dat er in korte tijd veel regen valt. Ook zoveel dat het niet direct allemaal verwerkt kon worden.”

“Geen technische oorzaak”

Dat er overlast is ontstaan noemt Van ’t Hooft vervelend. “Ja, dat is ontzettend vervelend. Maar dat kelders en schuurtjes zijn volgelopen heeft geen technische oorzaak. Het is overmacht. Mensen die schade hebben, kunnen het beste contact opnemen met hun verzekeraar. Kijk, als wij een gebrek zouden zien, dan kunnen we als gemeente iets betekenen. Maar op dit moment is daar geen aanleiding toe.”

“Werken aan leegpompen kelders en tunneltjes”

Behalve kelders die volstroomden zijn er ook problemen bij station Haren. “Daar is een tunneltje volgestroomd. Op zich is dat logisch, want het water zoekt het laagste punt. Ook voor deze situatie geldt dat we zien dat het droog is, dat de straten weer begaanbaar zijn, en dat betekent dat er nu ook gewerkt kan gaan worden om het water uit bijvoorbeeld kelders en tunneltjes weg te pompen.”

Reizigers in veiligheid gebracht

Aanvankelijk werd gemeld dat verschillende reizigers vast waren komen te staan op een perron van het treinstation. Zij konden vanwege het volgelopen tunneltje niet meer wegkomen. Brandweerlieden en een vrijwilliger in een waadpak hebben deze mensen in veiligheid gebracht.