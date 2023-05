Gemeente gaat in hoger beroep tegen uitspraak over Project Q

De gemeente Groningen is het niet eens met gerechtelijke streep door de plannen voor Project Q. Het gemeentebestuur liet donderdag aan de raad weten in hoger beroep te gaan tegen de gerechtelijke uitspraak, die twee maanden geleden zorgde voor een streep door de vergunning voor het bouwproject.

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Rik van Niejenhuis weten dat de gemeente het niet eens met de uitspraak, omdat de rechter daarin voorbij zou zijn gegaan aan de inhoudelijke onderbouwingen voor keuzes die het gemeentebestuur heeft gemaakt.

“De rechtbank heeft in haar uitspraak het genomen besluit vernietigt, maar doet dat niet vanwege de grootte of de hoogte van de geplande ontwikkeling”, aldus de wethouder. “Er zijn kanttekeningen geplaatst bij de positie van de gemeenteraad, de bezonningsstudie en de parkeeroplossing. In alle drie de gevallen oordeelt de rechtbank strikt juridisch en worden de inhoudelijke onderbouwingen, waarmee de gemeente heeft willen aangeven dat de beoogde doelen anderszins wel worden bereikt en zijn geborgd, buiten beschouwing gelaten. Daarmee gaat zij in de optiek van de gemeente voorbij aan de werkelijke afweging die had moeten worden gemaakt.”

De gemeente tekent het hoger beroep samen met de initiatiefnemers voor het bouwproject aan. De gemeente verweert zich daarmee tegen het besluit wat de rechter op 17 maart nam, in een procedure die werd gestart door bezorgde omwonenden. Zij vinden dat het gebouw te hoog wordt, dat het te veel afwijkt van het bestemmingsplan en gaat zorgen voor parkeeroverlast. De rechter gaf de omwonenden gelijk op de laatste twee punten, met daarnaast de kanttekening dat de gemeenteraad werd omzeild bij eerdere aanpassingen aan het bestemmingsplan voor het project.