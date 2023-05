Gemeente en waterschappen starten campagne onder scholen voor schoner oppervlaktewater

Foto via haalallesuitjeafval.nl

De Gemeente Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s willen dat jongeren in de provincie zich bewust worden van waterkwaliteit. Daarom organiseren de drie overheden deze week activiteiten en schoonmaakacties voor kinderen.

Naast schoonmaakacties op verschillende plekken in de provincie worden er lessen gegeven over plasticvervuiling en gaan groepen kinderen op excursie, om te zien wat er nodig is om oppervlaktewater schoon te maken en te houden.

De activiteiten, die in Groningen worden gehouden onder de noemer ‘Operatie Schepnet’, zijn onderdeel van de landelijke Week van Ons Water. Deze actieweek wordt twee keer per jaar georganiseerd, rond de meivakantie en de herfstvakantie. De voorjaarseditie staat in het teken van schoon en gezond water, de najaarseditie van waterveiligheid en wateroverlast.