Gemeente en Rijkswaterstaat organiseren inloopbijeenkomst Gerrit Krolbrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De gemeente Groningen en Rijkswaterstaat organiseren op dinsdag 30 mei een inloopbijeenkomst over de Gerrit Krolbrug. De bijeenkomst vindt plaats in Het Floreshuis.

Tijdens de bijeenkomst gaan medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen informatie geven over de stand van zaken rondom de uitvoering van de tijdelijke brug, en wordt ook de situatie van de nieuwe brug besproken. Buurtbewoners kunnen vragen stellen, en er wordt een toelichting gegeven op de plannen die er zijn.

Het is deze week precies twee jaar geleden dat de Gerrit Krolbrug werd aangevaren door een schip. De brug raakte daarbij zwaar beschadigd. Sindsdien is de verbinding onbruikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers maken gebruik van twee aparte bruggen. Aan één van deze bruggen komt een hellingbaan, zodat deze beter toegankelijk wordt. Echter heeft dat proces flinke vertraging opgelopen omdat de zuidelijke oever, aan de kant van de Korrewegwijk, niet stevig genoeg is om de constructie te dragen.

De inloopbijeenkomst op 30 mei begint om 16.00 uur en duurt tot 20.00 uur.