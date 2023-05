Geen treinverkeer mogelijk richting Winschoten door aanrijding

Treinreizigers tussen Groningen en het Duitse Leer moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk.

De aanrijding vond plaats bij een spoorwegovergang tussen Zuidbroek en Scheemda. Spoorbeheerder ProRail heeft daarop het treinverkeer tussen Zuidbroek en Winschoten direct stilgelegd. Reizigers moeten rekening houden met een extra reistijd van meer dan zestig minuten. Tussen Groningen en Zuidbroek en Veendam en tussen Winschoten en Leer rijden nog wel treinen.

De verwachting is dat de problemen tot ongeveer 15.15 uur gaan duren.

Zuidbroek – Winschoten: door een aanrijding is er geen treinverkeer mogelijk. We zetten bussen in.

— Arriva Nederland (@Arriva_NL) May 7, 2023