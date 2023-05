Frustraties bij studentenpartijen na rechtszaak energietoeslag: “Maar uiteindelijk gaan we gewoon winnen”

Foto: Rieks Oijnhausen

Studentenpartijen zijn er heilig van overtuigd dat de gemeente Groningen bakzeil gaat halen en alsnog energietoeslag moet gaan uitkeren aan studenten. In de rechtbank aan het Guyotplein dienden dinsdagmiddag drie verschillende zaken.

“Het was een lange middag”, reageert vicevoorzitter Marinus Jongman van FNV Young United. “De eerste zaak begon om 13.30 uur, dus ja, het was een lange zit, en er is veel gezegd over de energietoeslag.” Als Jongman gevraagd wordt naar hoe hij terugkijkt op de middag, dat laat hij weten erg gefrustreerd te zijn. “Wat we vanmiddag gezien en gehoord hebben is een herhaling van zetten wat we in andere steden ook gezien en gehoord hebben. Het verschil was dat de gemeente nu echt geprobeerd heeft om zaken te onderbouwen met cijfers en getallen. Maar daar valt direct heel veel op af te dingen. Dan moet je denken aan statistieken als hoeveel studenten een aanvraag kunnen doen, en om hoeveel studenten het gaat. Frustrerend, maar ik ben nog altijd hoopvol dat we dit gaan winnen.”

Marinus Jongman (FNV Young United): “Wat gaat het betekenen voor alle studenten die vandaag niet in de rechtszaal aanwezig zijn?”

De zaken die dinsdagmiddag dienden werden op individuele basis behandeld. “Over zes weken volgt er een uitspraak. Voor iedere zaak zal er dan ook uitspraak worden gedaan. En het zou dan kunnen zijn dat één van de studenten te horen gaat krijgen dat hij of zij geen toeslag krijgt. Bijvoorbeeld omdat hij of zij teveel verdiende. Maar wat veel belangrijker is, is wat dit gaat betekenen voor al die studenten die vandaag niet in de rechtszaal aanwezig waren. De groep die de afgelopen periode bezwaar heeft aangetekend krijgt dan sowieso de toeslag, maar ik wil de gemeente waarschuwen dat het absoluut niet zo kan zijn dat de groep die niet bezwaar heeft gemaakt niets gaat krijgen. Iedereen zal dan geholpen moeten gaan worden.”

“De gemeente wordt ook genaaid”

Toch is Jongman niet boos op de gemeente Groningen: “Hoe je het ook wendt of keert, de gemeente wordt hier ook gewoon genaaid. Ze krijgen geen geld van de overheid. Ze worden opgezadeld met iets wat ze helemaal niet willen. En natuurlijk is het logisch dat ze nu alles uit de kast halen. Als de gemeente moet gaan betalen, dan gaat dat heel veel betekenen, zeker als het Rijk niet compenseert.” Volgens Jongman zijn er wat dat betreft ook alleen maar verliezers in deze zaak: “Maar wij hebben gelijk. En dat is in andere steden al gebleken.”

Energietoeslag studenten

Vanwege de sterk gestegen gas- en elektriciteitsrekeningen riep het kabinet vorig jaar de energietoeslag in het leven. Met de toeslag worden huishoudens ondersteunt bij het betalen van de rekeningen. Studenten zijn echter van deze toeslag uitgesloten. Volgens minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Armoede verschillende woonsituaties van studenten te veel. Zo wonen sommige studenten nog bij hun ouders. En zo zijn er studentenhuizen met twaalf mensen waardoor, als iedereen toeslag krijgt, er veel meer binnenkomt dan nodig is om de rekening te betalen. Studenten spanden daarop honderden rechtszaken aan. Volgens de LSVb hebben studenten de toeslag nodig. Zo zaten afgelopen winter tientallen studenten bibberend in hun kamer omdat rekeningen niet betaald konden worden.

Sietse Vlas (GSb): “Argumenten konden goed uit de doeken worden gedaan”

Frustratie is ook te horen bij Sietse Vlas. Vlas is penningmeester bij de Groninger Studentenbond, GSb. “Wat je vanmiddag zag is dat er door de gemeente om de hete brij heen wordt gedraaid. Het was heel prettig dat de rechter ons als studenten goed de gelegenheid heeft gegeven om onze kant van het verhaal te vertellen. Om onze argumenten uit de doeken te doen. En ja, ik hoop dat het recht mag gaan zegevieren.”

“We kijken over de schouder van de gemeente mee”

De GSb is aangesloten bij de Landelijke Studenten Vakbond, LSVb. Vlas: “Deze organisatie heeft een goed juridisch team. Alle studenten die bij ons aangeklopt hebben, worden op deze manier ook juridisch geholpen.” In de rechtbank waren dinsdagmiddag diverse studenten aanwezig. “Het samen beleven geeft een sterk gevoel. En ik denk ook dat onze aanwezigheid een sterk teken is. Wij als studenten kijken over de schouder van de gemeente mee. Het we are watching you-principe. En laat duidelijk zijn, dat we het niet eens zijn met het beleid dat de gemeente voert.”

“Wat gaat de gemeente met de uitspraak doen?”

Net als Jongman maakt ook Vlas zich geen zorgen over wat de rechter over zes weken gaat zeggen: “Ik verwacht dat net als in andere steden het beleid van de gemeente van tafel wordt geweest. Ik verwacht niet dat er in Groningen iets anders gaat gebeuren. En dat is het de vraag wat de gemeente daar mee gaat doen. In sommige steden is nog helemaal niets gebeurt. Dus dan is er een gerechtelijke uitspraak, maar dan gebeurt er niets. In andere steden is wel wat gebeurd. En als men hier in Groningen zou zeggen, we geven een toeslag per adres, dan zouden we daar al heel tevreden mee kunnen zijn.”

Stijn Honselaar (GSb): “Hele rare technische discussies”

Studenten die zich verenigingen. Die samen opkomen voor de belangen. Stijn Honselaar is secretaris bij de GSb: “Je kunt echt zeggen dat de studentenbeweging weer leeft. En dat is positief.” Toch is ook bij Honselaar eenzelfde geluid te horen als bij Vlas en Jongman: “Het gevoel dat ik heb is te vergelijken met het gevoel dat ik in december had, toen we hier ook stonden. We hoorden vanmiddag hele rare technische discussies. Ik bedoel. Neem de studiefinanciering, een lening. Dat is geen inkomen. Maar hoe dat wordt meegenomen in de 140%, dat is eigenlijk heel raar.”

De rechter doet over zes weken uitspraak in de drie zaken die dinsdagmiddag speelden.