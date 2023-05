Friesestraatweg tussen Grijpskerk en Visvliet zeven weken afgesloten

De Friesestraatweg (N355) is vanaf komende maandag 5 juni zeven weken lang afgesloten tussen Grijpskerk en Visvliet, bij de grens met Friesland.

De eerste drie weken wordt het asfalt tussen de kruising Bindervoetpolder en de verkeerslichten bij Grijpskerk afgesloten. Vanaf maandag 26 juni krijgt de Friesestraatweg tussen de stoplichten Grijpskerk tot Visvliet een nieuwe asfaltlaag.

Doorgaand verkeer vanuit het oosten wordt tussen 5 en 25 juni omgeleid via de provinciale wegen N983 (Roodehaan) en de N361 (Wehe-den Hoorn en Leens). Vanuit het westen rijdt het verkeer via de N358 (Skieding – Uterwei) en de N355 (via Buitenpost).

Van maandag 26 juni tot en met vrijdag 21 juli is de Friesestraatweg dicht vanaf de kruising stoplichten Grijpskerk tot de Friese grens bij Visvliet. Het verkeer wordt omgeleid via de N358 (Skieding – Uterwei) en N355 (via Buitenpost). In deze periode is de N388 (richting Zoutkamp) weer toegankelijk.

Fietsers en voetgangers kunnen van de naastgelegen fiets- en voetpaden gebruik blijven maken. De fietspaden die de provinciale weg oversteken zijn tijdens de werkzaamheden wel gestremd. Buslijn 166 rijdt een alternatieve route.