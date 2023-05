Forum Groningen wil hulp van gemeente voor sterk gestegen energielasten

Forum Groningen komt achthonderdduizend euro tekort om de energierekening te kunnen betalen met de huidige inkomsten. Daarom heeft het bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun, omdat het niet in haar reserves wil tasten of de prijzen voor gebruikers van de bibliotheek of de bioscoop drastisch te verhogen.

Ondanks het scala aan energiezuinige technieken en maatregelen in het pand stegen de energiekosten van de ontmoetingsplek voor Stadjers en bezoekers het afgelopen jaar van vier ton naar zo’n 1,2 miljoen euro. Dit ondanks het lager dan verwachte energiegebruik voor het pand, stelt Forum-directeur Dirk Nijdam. “De prijzen zijn dit jaar gewoon enorm hoog. Dit wordt over je afgeroepen. Acht ton lijkt natuurlijk een groot getal, maar elke willekeurige andere instelling van onze omvang loopt tegen hetzelfde aan.”

Het Forum heeft daarom bij de gemeente aangeklopt voor financiële steun. Volgens Nijdam is een dergelijk groot tekort op de begroting onevenredig hoog: “We zijn financieel gezond en kunnen wel een klap opvangen, maar dit is geld onder de streep op onze oorspronkelijke begroting. Het laatste wat we willen, is direct naar de gemeente lopen. Maar dit is zo’n groot bedrag, dit kunnen we zelf niet redden. Ook wij hebben kostenstijgingen, alles wordt al duurder. Maar voor deze kosten kijken we wel naar de gemeente.”

Weerstand uit gemeenteraad tegen eventuele steun

Maar niet iedereen denkt dat het Forum de goede kant op kijkt voor extra steun. De PVV-fractie in de gemeenteraad is altijd al tegen de bouw van het Forum geweest en zit in het begrotingstekort de reden voor deze weerstand uitkomen “We zijn boos en geschrokken dat het Forum weer extra subsidie nodig heeft”, vertelt Dennis Ram, PVV-fractievoorzitter in de gemeenteraad. “Als de gemeente niet betaalt, dreigt het Forum om bioscoopkaartjes en bibliotheekabonnementen onbetaalbaar te maken. Wat overigens zou betekenen dat het Forum failliet gaat. Want met zulke verhogingen komt nu nauwelijks meer iemand in dat gebouw.”

Nijdam stelt echter niet te denken aan dergelijke prijsverhogingen, eigenlijk om precies dezelfde reden: “We werken gewoon marktconform, bijvoorbeeld voor filmkaartjes en bibliotheekabonnementen. Maar het Forum moet wel een plek blijven voor iedereen. We worden natuurlijk gesubsidieerd en als we al onze kosten zouden verhalen op de gebruiker, dan kunnen we de deuren wel sluiten. Daar zijn wij ook niet voor bedoeld.”

Potje voor culturele instelling lijkt geen optie

De gemeente heeft in totaal ongeveer drie miljoen euro gekregen van de Rijksoverheid, waarmee het maatschappelijke en culturele organisaties kan compenseren voor de hogere energieprijzen. Maar volgens Nijdam wordt het lastig om hier een dergelijk groot bedrag uit te halen: “Dat geld is geoormerkt. Het zal misschien een deel van het probleem oplossen, maar niet alles. Als we het zelf moeten oplossen, hebben we de komende jaren een probleem.” De Forum-directeur stelt, buiten de energierekening om, financieel gezond te zijn en daarom niet in eigen buidel te willen tasten om de energiekosten te betalen: “We willen een solide basis houden, dus kijken we op onze eigen rekening ook naar de lange termijn. Maar we zijn in gesprek met de gemeente, dus we gaan kijken wat daar uitkomt.”

PVV: ‘Oplossing zoeken in commercie’

Voor Ram ligt dat anders en kijkt het Forum ten onrechte naar de gemeente voor steun: “De hoofdoorzaak is natuurlijk gewoon dat er te weinig bezoekers zijn die geld uitgeven in het Forum. Op de exploitatie van twee restaurants kan zo’n kolos niet draaien. Kortom: een uitzichtloze situatie dreigt. Als er niet wordt ingegrepen in de programmering en bestemming, krijgen we een vergelijkbare situatie zoals we jaren geleden hebben gehad met het Groninger Museum. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken of we een winkelformule kunnen toevoegen aan het Forum, dus echt dingen verkopen. Maar bijvoorbeeld een casino zou ook kunnen. Je moet allerlei commerciële activiteiten onderzoek.”

Als het aan Ram ligt, gaat de gemeente daarom over op een volledig andere koers op cultureel gebied: “Groningen heeft meer van dit soort falende culturele instellingen gehad. Wij vinden daarom dat de gemeente haar culturele ambities moet bijstellen. Niet alleen bij het Forum, maar ook bij bijvoorbeeld de Nieuwe Oosterpoort.”

‘Dit is ons probleem, maar ook van iedereen in Stad’

Nijdam houdt het probleem echter het liefst dicht bij huis, maar ziet geen andere mogelijkheid dan om hulp vragen. “Als we het zelf moeten oplossen, hebben we de komende jaren een probleem. De energie lijkt volgend jaar weer goedkoper te worden, maar nog steeds niet wat het was. Dit is ons probleem, maar ook van iedereen in de stad. Maar we zijn in gesprek met de gemeente, dus we gaan kijken wat daar uitkomt.”