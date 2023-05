Fonds voor Beginnende Bands draait als een tierelier: “Het overtreft de verwachtingen”

Het is een jaar geleden dat Ruud de Vries van Muziek Organisatie Noord aan de Bieslookstraat het project Fonds voor Beginnende Bands aftrapte. Een project in samenwerking met Stichting Muziekvrienden Groningen. Hoe staat het een jaar later met het project?

Hoi Ruud! Om gelijk die vraag maar op tafel te leggen, hoe gaat het met het project?

“Het gaat heel goed. Het gaat fullsteam ahead. Vorig jaar zijn we gestart met drie bands. Eén band is bijna klaar. Zij hebben het afgelopen jaar geoefend, ze hebben een fotoshoot gehad en ze zijn in de geluidsstudio geweest. Het enige wat nog rest is een optreden voor het publiek, en dat gaat binnenkort gebeuren. Dat gaat spannend worden. Voor de band, maar ook voor ons. We zijn voor dit project een samenwerking aangegaan met verschillende podia, en tijdens dat optreden zal ook echt hoor- en zichtbaar worden waar we aan gewerkt hebben.”

Laten we even terug gaan naar het begin. Het Fonds voor Beginnende Bands. Wat is het?

“Groningen is een stad met veel muzikaal talent. Dat is te danken aan de goede faciliteiten die er zijn, maar ook omdat Eurosonic Noorderslag al decennia verbonden is aan de stad. Toch hebben beginnende bands het moeilijk. Welke stappen moet je zetten om in de schijnwerpers te komen? In welke richting moet je je bewegen? Bij die onderdelen willen we met het fonds helpen. Dat een beginnende band zich volop kan toeleggen op het maken van muziek, en dat wij als het ware de rest regelen. Dat wij een duwtje in de rug geven met de expertise die wij hebben.”

De kracht van dit project is dat investeringen zich weer terug winnen hè?

“Klopt. Het begrip ‘fonds’ geeft al aan dat er geld beschikbaar is. Alleen gaat het geld niet naar de band, maar wordt het ingezet om de band een eindje op weg te helpen. Hoe werkt het dan? Stel je hebt onlangs een band opgericht. Als je voor het fonds in aanmerking wil komen, dan verschijn je voor een aanmeldcommissie. Dat is geen auditie, maar je moet ons overtuigen dat wat je wilt levensvatbaar is. Geven wij toestemming dan krijg je een bandcoach en dan ga je aan de slag.”

En dat traject bestaat vervolgens uit verschillende onderdelen?

“Ja, er wordt veel gerepeteerd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de oefenruimtes bij MON. Maar je gaat ook de studio in waar een opname wordt gemaakt. En het summum is dus optreden op een podium. We hebben afspraken gemaakt met tien podia in de provincie. In Stad gaat het om de Walrus, Buckshot en Le Petit Theatre. Met die optredens kan de band zich in de kijker spelen en ervaring op doen.”

Je vertelde dat het zich terug moet verdienen. Hoe werkt dat?

“Vorig jaar zijn we gestart met drie bands. Drie is op dit moment ook het maximum wat we financieel kunnen behappen. Tegen deze bands zeggen we dat ze eigenlijk aan het werk zijn voor toekomstige bands. Zodat ook zij deze kans krijgen. Het optreden straks op één van de podia levert geld op, waarbij dit geld terugvloeit naar het fonds. We hebben deze periode 4.300 euro geïnvesteerd, en de verwachting is dat we 4.600 euro verdienen. Dat is geen winst, maar al dat geld stoppen we weer in het fonds, zodat nieuwe bands een start kunnen maken.”

Momenteel worden er dus drie bands begeleid. Kun je daar iets over vertellen?

“De band die nu ver gevorderd is, dat is een duo dat Brit pop/Americana speelt. De bandleden zijn tussen de 30 en 40 jaar oud. Ze kwamen bij ons en ze vertelden, we zitten wat op onze slaapkamer muziek te maken, maar we komen niet verder. En zo zijn we het traject ingegaan. Op 25 mei zijn de drie bands te horen in een radioprogramma op omroep Het Hogeland. En daarna zullen ze dus al snel op het podium staan. Daar zullen ze dan niet alleen staan, want een ervaren band gaat met ze mee. Dus beschouw het als een omgekeerd voorprogramma. De opkomende band is de hoofdact, en de band die al naam heeft gemaakt, staat in het voorprogramma. Dat is vooral bedoeld om de avond cachet te geven.”

Hoe gaat het nu verder?

“Dit project krijgt een vervolg. We zijn erg onder de indruk. Ook omdat de resultaten ons verrassen. Om dit duo nog even te benoemen. Toen we gestart zijn, had ik verwacht dat ze covers zouden gaan spelen. Maar ze spelen eigen werk. Eigen nummers. En dat vind ik heel tof. En ondertussen kijken we ook naar de toekomst. Een vierde band heeft zich al aangemeld. En er is in de toekomst ruimte voor meer. Dus als een band meer informatie wil, of als men zich wil aanmelden, dan kan dit op deze website.

Verslaggever Marijn Mulder maakte een reportage over het Fonds voor Beginnende Bands: