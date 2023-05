FNV wint rechtszaak tegen gemeente over stoppen Schakelkans

rechtbank

De FNV heeft de rechtszaak gewonnen die ze had aangespannen tegen de gemeente Groningen naar aanleiding van het project Schakelkans. Dat was een project waarbij de gemeente mensen in de bijstand zes maanden liet werken.

De gemeente kan nog tot 23 juni in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. ‘Mijn dag kan niet meer stuk’, laat Maureen van der Pligt van de FNV weten. Mensen in de bijstand werkten zes maanden bij een werkgever. De bijstandsgerechtigde kreeg hiervoor 2 euro per uur en de gemeente en bureau Schakelkans verdeelden de rest van de 12,50 euro per uur die de werkgever betaalde.

De FNV maakte meteen bezwaar. De vakbond liet al eerder weten dat Schakelkans een project is, waarbij geld wordt verdiend over de rug van uitkeringsgerechtigden. ‘Die mensen zijn slechts goedkope arbeidskrachten in een goedkoop verdienmodel voor werkgevers, bureau Schakelkans en de gemeente Groningen’, aldus Van der Pligt.

Ondanks twee zogeheten wob-verzoeken van de FNV, om antwoord te krijgen op diverse vragen, bleef de gemeente Groningen weigeren de namen van de deelnemende bedrijven prijs te geven. De vakbond stapte daarop naar de rechter. Die wil de gemeente nu de kans geven om de motivering aan te vullen.

Voor de FNV is het belangrijk om deze namen te krijgen. Van der Pligt: ‘Wij willen graag met deze bedrijven en hun eventuele ondernemingsraden in gesprek om ervoor te zorgen dat werkgevers niet langer met dit soort bureautjes in zee gaan, maar mensen een echte kans bieden op een betaalde baan. Een baan met een cao of minimumloon en niet voor twee euro per uur. Dat is uitbuiting en dat moeten we niet willen in dit land.’