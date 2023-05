FNV: ‘Stakend ICON-personeel woedend na ‘donderspeech’ van Ierse bedrijfstop; management dreigt met massaontslag en sluiting vestiging Stad’

Het pand van ICON in Groningen, hier nog met de oude huisstijl van PRA Heath Sciences - Foto via Google Maps Streetview

Volgens vakbond FNV gebruikt geneesmiddelenonderzoeker ICON intimidatie en dreigementen om de stakingen bij de Nederlandse tak van het bedrijf de kop in te drukken. De vakbond stelt dat het management uit Ierland begin deze week naar Nederland kwam en daar een donderspeech afleverde, waarin onder meer werd gedreigd met massaontslagen en sluiting van de vestigingen in Groningen en Assen.

De ‘hooggeplaatste persoon uit Ierland en de hoogst leidinggevende van een divisie’ kwamen maandag naar Nederland, naar verluidt voor een uitleg over de gevolgen van de cao-afspraken die al zijn afgesloten met vakbond CNV. De gevolgen hiervan voor de medewerkers zouden ook worden besproken.

Maar volgens FNV pakte dit gesprek anders uit. Een van de topmannen uit Ierland bleek speciaal voor een tien minuten durende donderspeech naar Nederland te zijn gevlogen.

“Volgens de medewerkers stelde deze topman daarin dat iedereen die niet akkoord gaat met zes procent loonsverhoging mag vertrekken”, stelt de vakbond. “Op de vraag van iemand of het de topman niets kon schelen dat werknemers vanwege de inflatie de rekeningen niet meer kunnen betalen, kwam de reactie: ‘Nee, dat interesseert me inderdaad niets.’ Verder zou er zijn gedreigd met massaontslag en de sluiting van de locaties in Groningen en Assen.”

‘Boosheid onder stakende FNV’ers stijgt’

De woorden van de Ierse top van het bedrijf dragen volgens Chaim Korthof, bestuurder FNV Diensten, aan de snel groeiende boosheid van de FNV-leden binnen het bedrijf: “Sinds ICON de Nederlandse vestigingen in Groningen, Assen en Utrecht overnam schrapte het al teamuitjes, trainingen en zelfs het kerstpakket. Nu is er dus ook geen ruimte voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Opvallend, omdat ICON vorig jaar een mondiale winst boekte van 2 miljard euro. De keiharde manier waarop er nu met medewerkers wordt omgegaan, is stuitend en past niet bij Nederland.”

Volgende week weer staking

Medewerkers van ICON leggen dinsdag opnieuw een hele dag het werk neer. Mogelijk gebeurt dat later in de week nog een keer. Voor het eerst zullen de stakingen ook effect hebben op de kliniek, waardoor klanten en mensen die deelnemen aan een geneesmiddelenonderzoek mogelijk hinder ondervinden. Korthof: “De directie weet wat er nodig is om uit deze vervelende situatie te komen. Ze weten ons te vinden als ze bereid zijn om over een rechtvaardige cao te praten.”

In totaal werken er 840 mensen bij ICON in Nederland. Het bedrijf heeft in Groningen vier locaties, waaronder een onderzoeks- en keuringscentrum bij het Martini Ziekenhuis.