Filmpje laat tientallen ooievaarsnesten zien in bovenleidingsportalen

Foto: Andor Heij. Ooievaars

Een filmpje op YouTube laat tientallen ooievaarsnesten zien in bovenleidingsportalen tussen Groningen en Zwolle. Spoorbeheerder ProRail zit flink in haar maag met de nesten.

Het filmpje is gemaakt door Cabview Holland Dutch Railways. De machinist, die dit kanaal beheert, maakt filmpjes van de treinritten die hij rijdt. Met een SNG, Sprinter Nieuwe Generatie, reed hij onlangs van Zwolle naar Groningen. Tussen Meppel en Hoogeveen, ter hoogte van Koekange, zijn er tientallen ooievaarsnesten in de portalen boven het spoor te zien.

Risico’s

ProRail zit flink in haar maag met de nesten. De nesten zijn een probleem omdat ze per stuk zo’n 120 kilo kunnen wegen. Als een trein op hoge snelheid voorbij raast bestaat het risico dat een nest naar beneden komt. Of dat nestmateriaal naar beneden valt en bijvoorbeeld in een wissel terecht komt waardoor het wissel niet meer goed functioneert. Daarnaast bestaat het risico van brand. Op de bovenleiding staat 1.500 volt.

Ontmoedigen

De ooievaars mogen niet zo maar verjaagd worden. De dieren en hun nesten zijn namelijk wettelijk beschermd in Nederland. Dit betekent dat nesten pas weggehaald mogen worden als de jongen zijn uitgevlogen. ProRail probeert ondertussen de portalen minder aantrekkelijk te maken. Door in de buurt nestpalen te plaatsen of bomen af te toppen zodat dit een alternatief wordt. Op de portalen worden ondertussen buizen geplaatst zodat daarmee de ooievaars ontmoedigd worden om er te broeden.

Bekijk hier het filmpje: