Fietser gewond bij verkeersongeluk Parkweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Parkweg in Stad is woensdagavond een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.10 uur. “Door nog onbekende oorzaak heeft een automobilist een fietser aangereden”, vertelt Ten Cate. De fotograaf spreekt van een flinke tik. “De fietser is ten val gekomen. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd, en daarna is deze op een wervelplank in de ambulance geschoven.” Een wervelplank wordt ingezet wanneer er mogelijk sprake is van letsel aan de wervelkolom. De plank zorgt ervoor dat de patiënt tijdens het vervoer stabiel ligt.

Vanwege het ongeluk was de weg afgesloten voor het verkeer. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.