Fietsende UMCG’ers arriveren in Praag: “We hebben elkaar er doorheen gesleept”

De UMCG'ers hebben de finish bereikt in Praag. Foto: Suzanne Voorrips

Niet in het vliegtuig, niet in de auto, maar op de fiets naar Praag om er een cardiologie-congres te bezoeken. Dinsdag vertrokken vier UMCG’ers en ze hebben inmiddels de Tsjechische hoofdstad bereikt. Arts-onderzoeker Suzanne Voorrips is één van hen, en zij laat weten trots te zijn.

Hoi Suzanne! Hoe gaat het met jullie?

“Het gaat ontzettend goed. We hebben vier dagen op de fiets gezeten. Maar ik moet je wel eerlijk bekennen dat het voelt alsof we langer onderweg zijn geweest. Dat komt omdat je onderweg zoveel verschillende indrukken hebt opgedaan. Je hebt zoveel gezien, zoveel verschillende landschappen. Zoiets doet wat met je tijdsbesef. En het positieve nieuws is, is dat iedereen de finish gehaald heeft.”

Een monstertocht. Als ik het snel uitreken dan kom ik op een afstand van 787 kilometer. Viel het jullie uiteindelijk mee of tegen?

“We hebben ons elkaar er doorheen gesleept. Na twee dagen denk je, oké, we zijn op de helft. Nog maar twee dagen, en op een gegeven moment zie je bordjes met daarop ‘Praag’. Maar iedereen heeft wel even een lastig moment gehad onderweg. Maar dan ben je er voor elkaar, en dan help je elkaar. Ik denk dat de laatste twee etappes ook het zwaarst waren. Je krijgt op een gegeven moment te maken met heuvels en flinke hoogteverschillen. Uiteindelijk hebben we zo’n vierduizend hoogtemeters gemaakt. Dus dat is wel een opgave. Maar het geluk was dat we heel mooi weer hadden, en dat we geen problemen hebben gehad met bijvoorbeeld lekke banden.”

Niet ieder land is even fietsvriendelijk ingericht. Foto: Suzanne Voorrips

Afgelopen week vertelde je dat deze reis minutieus was voorbereid. Dat niets aan het toeval was overgelaten. Hebben jullie je ook gehouden aan de planning?

“Ja, eigenlijk wel. We hadden van tevoren de overnachtingsplekken geregeld. Dat is allemaal gegaan zoals we het bedacht hadden. Maar onderweg hebben we wel de route een aantal keren aangepast. Aanleiding daarvoor waren onze ervaringen in Hannover. Op de kaart leek het een goed idee om door de stad heen te trekken. Maar dan word je geconfronteerd met veel verkeerslichten. Gevolg is dat je veel tijd kwijt bent, en dat het veel energie kost. Die ervaringen waren aanleiding om bijvoorbeeld een stad als Halle te vermijden. Om daar omheen te trekken.”

Nu heb ik eerder gesproken met een groep Groningers die vanuit Polen naar Groningen fietsten. Hun viel de slechte kwaliteit van de wegen op. Hoe hebben jullie dat ervaren?

“Toch wel als heel wisselend. In Nederland is het prima geregeld. Je ziet echt dat ons land een fietsland is. In Duitsland zagen we dat automobilisten ons de ruimte gaven, en dat er in steden ook echt wel aan fietsers gedacht wordt. Maar in Tsjechië. Ja. Dat was wel een ander level. Dat je over de grote wegen rijdt, en dat je eigenlijk gedwongen wordt om de vluchtstrook op te zoeken, waar toch wel veel rommel ligt. Ja, dan weet je, ik moet mijn koppie er even goed bij houden.”

De komende dagen zijn jullie in Praag op een cardiologie-congres. Hoe wordt er daar op jullie gereageerd?

“Ja, heel erg leuk. Het congres ondersteunt onze actie, en in de zalen staan her en der ook borden met een qr-code die gescand kan worden. Men komt dan terecht op een website met meer informatie over waar wij mee bezig zijn. Want de reden dat we dit gedaan hebben, is dat we toch willen laten zien dat je ook op een andere manier op zakenreis kunt. Door niet voor het vliegtuig te kiezen, maar voor een duurzame optie.”

En na het congres weer op de fiets terug?

“Haha, nee. Een aantal van ons gaat in de auto terug. Voor deze reis maakten we gebruik van een volgauto, waarin de spullen werden vervoerd. En een aantal gaat terug met de trein. Dus we reizen wel op een redelijk duurzame manier weer terug naar Groningen.”

Het UMCG reageerde heel positief. Krijgt dit ook een vervolg?

“Ja, dat denk ik wel. Later dit jaar vindt er een cardiologie-congres plaats in Amsterdam. Dat is vanuit Groningen redelijk eenvoudig te befietsen. Maar tegelijkertijd moet ik er bij vertellen dat er ook een congres in de planning staat, dat plaats gaat vinden in Lissabon. En dat is natuurlijk andere koek. Op de fiets door Frankrijk, door de Pyreneeën om uiteindelijk in Portugal te belanden … dat gaat nog een hele uitdaging worden. Maar wie weet!”

Crowdfundingsactie

Om congressen klimaatvriendelijker te maken is er een crowdfundingsactie opgezet. Het doel van de actie is gesteld op dertigduizend euro. Met dit geldbedrag is het in theorie mogelijk om een congres klimaatneutraal te maken. Al het geld dat binnenkomt gaat naar FairClimateFund. Dit is een nonprofit-organisatie die zich inzet voor de bestrijding van klimaatverandering ende bevordering van duurzame ontwikkeling. De crowdfundingsactie vind je op deze pagina.

Verslaggever Denise Overkleeft maakte een reportage over de fietstocht: