FC Groningen verliest nog een doelman doelman, Jan de Boer vertrekt

Keeper Jan de Boer Foto: FC Groningen

Keeper Jan de Boer gaat volgend seizoen naar VVV-Venlo. Hij tekent daar een contract tot 2026. Dit meldt RTV Noord. De doelman kwam afgelopen seizoen twee keer uit voor Groningen.

Het contract van de 22-jarige doelman wordt niet verlengd bij FC Groningen. Hij kon dus opzoek naar een nieuwe club. De keuze is gevallen op VVV-Venlo.

Deze club speelt in de Keuken Kampioen Divisie, momenteel staat de club achtste. FC Groningen komt hoogst waarschijnlijk ook in deze divisie. Er is dus een een gerede kans dat De Boer komend seizoen tegenover zijn oude club komt te staan.