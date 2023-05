FC Groningen kan dit weekeinde al degraderen naar eerste divisie

Het bijna gedegradeerde FC Groningen moet het zondag in het duel tegen Go Ahead Eagles doen zonder zes spelers.

Paulos Abraham, Thijmen Blokzijl, Liam van Gelderen, Jetro Willems en doelman Michael Verrips zijn geblesseerd. Laros Duarte is geschorst vanwege zijn directe rode kaart in de thuiswedstrijd tegen N.E.C.

FC Groningen moet in Deventer winnen. Zo niet is de club dit weekeinde al gedegradeerd uit de eredivisie. Ook als Excelsior en Emmen weten te winnen is het einde verhaal voor FC Groningen. Het gat met deze clubs is met nog vier wedstrijden te gaan tien punten.

Go Ahead Eagles – FC Groningen begint zondagmiddag in Deventer om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Hensgens.