FC Groningen in laatste competitiewedstrijd voor lege tribunes tegen Sparta

Jan de Boer verdedigt zondag thuis in het laatste competitieduel tegen Sparta voor lege tribunes het doel van FC Groningen.

Vanwege de ongeregeldheden tegen Ajax enkele weken geleden is besloten om geen toeschouwers toe te laten bij de wedstrijd. “Je wilt op een normale afscheid nemen van het publiek”, aldus trainer Dennis van der Ree. “Het is enorm balen dat dit nu niet kan”.

FC Groningen moet het doen zonder de doelmannen Michael Verrips, die geblesseerd is en Peter Leeuwenburgh, die na de rode kaart tegen Vitesse is geschorst. Paulos Abraham en Jetro Willems hebben blessures en Liam van Gelderen is een twijfelgeval.

Er staat in het duel niets meer op het spel. Sparta is al zeker van play-offs voor Europees voetbal en FC Groningen is gedegradeerd. De wedstrijd begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van Rob Dieperink.