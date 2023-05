FC Groningen eervol ten onder tegen Ajax

Foto: Daniel Theelen

FC Groningen heeft dinsdagmiddag met 2-3 verloren van Ajax. De ploegen speelden in de Euroborg het restant van het duel dat afgelopen zondag werd gestaakt, na wanpraktijken van een klein gedeelte van de Groninger aanhang. De twee teams begonnen in de negende minuut aan de wedstrijd.

Het leek bij vlagen een trainingspartij voor de Amsterdamse bezoekers. Ajax tikte de bal makkelijk rond, maar was slordig in de afronding. FC Groningen was gevaarlijk in de omschakeling. Na acht minuten was het al raak. Na een overtreding van Laros Duarte op Owen Wijndal wees arbiter Jeroen Manschot naar de stip. Dusan Tadic benutte de strafschop: 0-1.

Tegen alle verwachtingen in scoorde FC Groningen de gelijkmaker. Uit de omschakeling kwam Isak Määttä in kansrijke positie. De vleugelspeler zag zijn schot geblokt worden, maar de bal voor de voeten van Florian Krüger belanden. De Duitse spits die de aan het gezicht geblesseerde Ricardo Pepi halverwege de eerste helft moest vervangen, schoot hard en laag raak. Ajax-doelman Rulli had de bal kunnen hebben, maar een Amsterdamse haan die daar om kraait: 1-1.

Tweede helft

Na rust kwamen de mannen van trainer Dennis van der Ree uitstekend uit de kleedkamer. Sterker nog, FC Groningen kreeg een heel grote kans op de voorsprong. Florian Krüger schoot hoog over vanuit kansrijke positie. De thuisploeg deed leuk mee en maakte het bij vlagen Ajax heel lastig.

Halverwege het tweede bedrijf ging de Amsterdamse motor aan en brak de Groninger verdediging. Individuele klasse maakte het verschil. Mohammed Kudus ontworstelde zich knap aan de achterhoede en vond collega Brian Brobbey bij de tweede paal: 1-2. In de slotfase scoorde de door Jurrien Timber op de huid gezeten Radinio Balker in eigen doel: 1-3. FC Groningen-middenvelder Laros Duarte bracht de spanning weer terug in een lege Euroborg. Met een heerlijke krul van afstand trof de Rotterdammer doel: 2-3. Het bleek tevens de eindstand.

Volgend duel

Komende zondag speelt FC Groningen haar laatste uitwedstrijd in de Eredivisie, voordat het degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie. De Groningers gaan op bezoek bij Vitesse. De aftrap is, net als alle andere duels in de Eredivisie, om 14.30 uur.