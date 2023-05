FC Groningen begint selectie voor speelsters onder-16 jaar.

Foto: FC Groningen

FC Groningen breidt komend seizoen haar afdeling meiden-/vrouwenvoetbal uit met een wedstrijdselectie voor speelsters onder-16 jaar.

Het wordt de eerste meidenselectie in de geschiedenis van de club die competitiewedstrijden gaat spelen. De club zoekt nog wel een trainer/coach/manager voor deze selectie. Het team wordt grotendeels gevormd door meisjes die momenteel nog deel uítmaken van de trainingsgroep van speelsters tot 15 jaar. Ze gaan volgend seizoen spelen in de jongenscompetitie voor spelers onder -15 jaar.

Coördinator Meiden- en Vrouwenvoetbal Valerie Overkamp: “Met de uitbreiding van de afdeling kunnen we doorgroeien op het fundament dat we dit seizoen hebben gelegd. Het is een volgende stap in de verdere professionalisering van het meiden- en vrouwenvoetbal binnen FC Groningen,” Overkamp stelt ook dat er nog uitdagingen liggen, onder meer op gebied van trainingsaccommodatie.