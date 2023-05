Extra bussen op Bevrijdingsdag

Foto: Qbuzz

Qbuzz zet komende vrijdag extra bussen in tot na middernacht voor bezoekers van het Bevrijdingsfestival.

In Groningen vindt het festival plaats in het Stadspark, bereikbaar door uit te stappen bij de bushalte Verzetsstrijderslaan aan de Laan 1940-1945. De Q-link lijnen die bij deze halte stoppen, rijden minimaal 6 keer per uur van en naar de halte.

Vanaf Groningen Hoofdstation rijden tot na middernacht extra bussen richting Appingedam en Delfzijl (Q-link 6), naar Grootegast en Surhuisterveen (lijn 133), Siddeburen (lijn 178), Gieten – Emmen (Qliner 300), Drachten (Qliner 304), Assen (Qliner 309) en naar Gieten en Stadskanaal (Qliner 312).

Alle vertrektijden zijn te vinden op de website van Qbuzz: qbuzz.nl/gd.