Experiment onderzoeksjournalist slaagt: flitsbezorgers geven alcohol en tabak aan dertienjarige in Groningen

Afbeelding uit video Darshan Boerema

Na jaren aan klachten en onderzoeken lijkt er weinig te zijn veranderd aan het naleven van de alcohol- en rookwarenwet door flitsbezorgers, stelt Darshan Boerema uit Heerenveen. De onderzoeksjournalist nam de proef op de som in Groningen en laat in een video op zijn Youtube-kanaal zien hoe dertienjarig meisje nog steeds aan sigaretten en drank kan komen via verschillende flitsbezorgers.

Boerema huurde via AirbnB een appartement in Stad en liet de dertienjarige Rosa sigaretten en een fles Bacardi bestellen bij Flink, Getir en Gorilla’s. Alleen de bezorgers van Flink bleven consistent vragen om legitimatie. Getir en Gorilla’s deden dit niet altijd en na een aantal pogingen kreeg Rosa flessen Bacardi en sigaretten in handen. In de video onderaan dit bericht is te zien hoe Rosa en Boerema dit voor elkaar kregen.

Met de test stelt Boerema opnieuw de handhaving van de wetten op de verkoop van alcohol en tabak aan de kaak. Volgens de onderzoeksjournalist schort het op meerdere vlakken aan een gebrek aan handhaving en de mogelijkheden daartoe. De NVWA (Nationale voedsel- en warenautoriteit) geeft aan dat gemeentes dit niet mogen handhaven bij de flitsbezorgers, waar dat bij ‘normale’ supermarkten wel kan. Volgens Boerema geeft de Gemeente Groningen aan dat zij wel kunnen handhaven, maar dat hier nog onderzoek naar loopt.

De onderzoeksjournalist stelt dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de flitsbezorgers zelf. Maar uit het experiment, wat ook in Leeuwarden met ‘succes’ werd uitgevoerd, blijkt volgens Boerema dat hier weinig van terecht komt. In de systemen van de bezorgdiensten wordt alleen een knop getoond, waarmee gebruikers moeten aangeven of ze achttien jaar of ouder zijn. In de reportage laat app-ontwikkelaar Bjarn Bronsveld weten dat meer waterdichte systemen waarschijnlijk te duur en ongemakkelijk zijn voor de bezorgdiensten.

Het is niet voor het eerst dat Boerema met een experiment een probleem aankaart in Groningen. In november vorig jaar zorgde de onderzoeksjournalist voor enige ophef, door met een op internet gekocht boa-uniform door de stad te lopen. In januari van dit jaar huurde Boerema een auto en kocht hij drank en sigaretten met een op internet gekocht rijbewijs.