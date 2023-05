“Europese vlag gaat straks naar buiten, we gaan er vanavond echt een feestje van maken”

Foto: Corinne Cumming / EBU / Eurovisie Songfestival

In Liverpool vindt zaterdagavond de finale van het Eurovisie Songfestival plaats. In Stad wordt reikhalzend uitgekeken naar de ontknoping van het liedjesfestijn.

“Ik ben op dit moment in de keuken druk bezig met het maken van hapjes”, vertelt John Philipse. “Vanavond komen er vrienden langs, en samen gaan we er een leuke avond van maken. Ik vind het ook een belangrijke avond. In Nederland is er de afgelopen week gezeurd en geklaagd over onze inzending. Ik vind het echt jammer dat de Nederlandse inzending is afgebrand. Het songfestival is namelijk een feest. Respect hebben voor elkaar en er zijn voor elkaar, zouden de kernwaarden moeten zijn. Voor mij staat het songfestival synoniem voor één, voor gezelligheid, voor feest. Eigenlijk zou het elke dag een beetje songfestival moeten zijn.”

“Het kaf is van het koren gescheiden”

De songfestivalweek begon afgelopen dinsdag met de eerste halve finale. “Ik heb zowel dinsdag als donderdag, bij de tweede halve finale, voor de buis gezeten. Tijdens die halve finales mag er ook commentaar worden geleverd. Dan mag er zeg maar door de muziek heen gepraat worden. Maar na de halve finales is het kaf van het koren gescheiden. Dan mag er geen commentaar worden geleverd. Vanavond is de finale, en daar gaan we echt voor zitten. Daar gaan we een mooie avond van maken. Zo direct hang ik de Europese vlag ook buiten.”

“Zweden of Finland?”

Volgens Philipse zijn er verschillende kanshebbers voor de titel vanavond. “Als je mij nu vraagt welk land het vanavond gaat winnen dan zou ik Zweden of Finland zeggen. Zweden heeft de befaamde zangeres Loreen gestuurd. In 2012 wist zij het songfestival te winnen met het lied ‘Euphoria’. Ook bij deze editie zet ze een ijzersterk nummer neer. Maar ook Finland maakt indruk. Zij brengen een lied ten gehore waarbij het helemaal los gaat. Hun liedje ‘Cha Cha Cha’ klinkt gewoon heel prettig.”

Käärijä – Cha Cha Cha is de inzending van Finland voor dit jaar

“België kan het zo maar gaan winnen”

En er zijn outsiders. “Ik denk dat we België, Albanië en Oostenrijk ook niet uit moeten vlakken. Albanië stuurt een complete familie het podium op. Een erg mooi lied, met mooie onderdelen. Oostenrijk komt met iets dat heel catchy is. Als ze er een remix van zouden maken, en het wordt komende zomer op Spaanse eilanden gedraaid, dan denk je, waar ken ik dat van? Een heel goed nummer. En België. De Bronski Beat Boy George die met een ontzettende oorwurm komt. Heel mooi, heel goed gedaan ook. Het land zou het zo maar kunnen winnen.”

Geen feestje in Haren

Waar er op de ene plek in Stad zaterdagavond een feestje van wordt gemaakt, zal het op andere plekken rustig blijven. “Vorig jaar hebben we het festival met iedereen gekeken”, vertelt Willemijn Kemp van De Sociale Brigade in Haren. De Sociale Brigade zet zich in om gevluchte Oekraïners te helpen en te ondersteunen. “Vorig jaar wilde men het heel graag zien. In het Nescio Hotel hebben we toen een ruimte ingericht waar er gekeken kon worden. Die behoefte is er dit jaar niet. Althans, wij hebben niet de vraag gekregen of zoiets weer mogelijk zou zijn.”

Gustaph – Because Of You is de inzending van Finland voor dit jaar

“De oorlog woedt nog altijd voort”

Kemp begrijpt het wel: “Er spelen verschillende facetten. De meeste Oekraïners hebben nu werk, dus een avondje geen verplichtingen hebben, dat vinden ze wel prettig. Daarnaast staat er op de meeste kamers nu een televisie, waardoor er ook in kleinere samenstellingen gekeken kan worden.” En of dat ook gaat gebeuren, dat betwijfelt Kemp: “Vorig jaar was echt anders. Oekraïne was op voorhand favoriet. Dit jaar kan het festival niet in Oekraïne worden gehouden. De oorlog woedt nog altijd voort. En de zorgen zijn groot. Daar moet je het antwoord denk ik zoeken.”

“Dion Cooper en Mia Nicolai hebben goed hun best gedaan”

Terug naar Philipse. Want het feestje had zaterdagavond groter kunnen zijn als Nederland nog in de race was geweest. “Er zijn genoeg Nederlanders in de race. Een danser bij de act van Finland komt uit Nederland. Een gitarist bij het optreden van Slovenië is half-Nederlands. Zijn moeder komt uit Assen. En de inzending van Estland heeft een Nederlands tintje, omdat het door een Nederlander geschreven is. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Het is jammer dat het dinsdag niet is gelukt. Maar wat ik nog veel erger vind is alle kritiek en commentaren die er op de inzending zijn geweest. Dion Cooper en Mia Nicolai hebben echt goed hun best gedaan. Ze hebben gedaan wat ze konden. En als je kijkt naar andere landen, dan is er bij andere optredens heel wat valser gezongen. Terwijl zij wel doorgingen.”

“Voor de leeuwen gegooid”

Toch vraagt het wellicht wel om een kritische blik: “We hebben twee jonge mensen gestuurd die weinig ervaring hebben. Kijk, ik ben een leek. Maar ik denk dat als ze beter waren begeleid, als ze beter waren geholpen, dat het nog sterker was geweest. Cooper en Nicolai zijn echt voor de leeuwen gegooid. Dat is niet goed geweest.”

Het Eurovisie Songfestival begint zaterdagavond om 21.00 uur.