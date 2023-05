Europaweg tot en met maandag afgesloten voor wegverkeer

Foto: Jeroen van Kooten voor Aanpak Ring-Zuid

De Europaweg is tijdens het Hemelvaartsweekend afgesloten vanwege werkzaamheden. De weg gaat maandagochtend weer open.

Vanaf woensdagavond 20.00 uur is de Europaweg in de richting van Westerbroek en Hoogezand afgesloten. “Verkeer vanuit de binnenstad richting Hoogezand, wordt omgeleid via het Damsterdiep, de Rijksweg en Ring Oost”, meldt Aanpak Ring Zuid. “Kom je uit de binnenstad en wil je richting Drachten of Assen, dan word je geleid via de Sontweg en de nieuwe oprit bij de Bornholmstraat.” Op maandag om 06.00 uur gaat de weg weer open.

Tijdens het volgende weekend, het Pinksterweekend, is de Europaweg dicht voor verkeer richting het centrum.