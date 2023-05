ESNS richt zich volgend jaar op Polen; inschrijving voor artiesten geopend

Optreden van Son Mieux op Eurosonic Air. Foto: Ben Houdijk

Opkomende Europese artiesten kunnen zich vanaf vandaag (maandag) inschrijven voor een plek op Eurosonic-Noorderslag. Muzikanten uit heel Europa kunnen zich aanmelden, maar het festival richt zich komend jaar met name op Poolse muziek en artiesten.

Elk jaar zet ESNS de beste opkomende acts uit een ander land in de schijnwerpers. Volgend jaar is Polen het ‘focusland’. “Polen heeft een opmerkelijk rijke geschiedenis in loud music, jazz, electronic en pop”, vertelt Programmahoofd Robert Meijerink namens ESNS. “We kijken ernaar uit om deze sterke genres en nieuwe artiesten op de ESNS te presenteren.”

Polen is volgend jaar niet alles wat de klok slaat en daarom kunnen acts uit heel Europa zich vanaf vandaag inschrijven voor een optreden op ESNS. Dat kan tot 1 september 2023 via de website van het festival. Het festival vindt plaats van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 januari.