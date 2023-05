Einde wijnloop Haren: ”Lees regels in het voordeel van de ondernemers”

Er lijkt een einde te komen aan het evenement de Wijnloop van Haren. Als het aan de gemeente ligt is zaterdag 24 juni de laatste keer dat mensen langs de winkels kunnen gaan om een glaasje wijn te proeven. VVD, D66 en de Stadspartij 100% van Groningen zijn verbaasd over dit besluiten en hebben vragen hierover gesteld aan de gemeenteraad. In Haren Doet vertelt Ietje Jacobs Setz (VVD) dat er wel een mogelijkheid is om dit soort evenement toe te staan.

De Wijnloop is sinds de coronaperiode georganiseerd. De gemeente heeft toen een uitzondering gemaakt op de drank en horecawet, omdat er sprake was een bijzondere situatie. Voor dit jaar besluit de gemeente anders, omdat het volgens hen niet de bedoeling is dat er drank wordt gedronken in een kledingwinkel. De VVD vindt dit bijzonder, omdat de Wijnloop maar 2x per jaar wordt georganiseerd. Daarnaast moet de gemeente niet steeds in het nadeel van de ondernemers kiezen. ”Stimuleer ondernemers. Zij maken de gemeente levendig”’ roept Ietje Jacobs Setz op.

Ietje Jacobs Setz vindt dat de regels anders moeten worden gelezen. Juridisch gezien is het namelijk wel mogelijk om de Wijnloop te organiseren. Ze heeft goede hoop dat het college er nogmaals naar wil kijken.

Beluister hieronder het volledige interview: