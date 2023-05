Eerste schop vernieuwing gebied Kardinge over twee of drie jaar de grond in

Wethouder Rik van Niejenhuis hoopt dat over twee of drie jaar begonnen kan worden met de ontwikkelingen in het gebied rond sportcentrum Kardinge.

De bedoeling is dat het sportcentrum verplaatst wordt richting de Kardingerbult. De ijsbaan moet in de kunstmatige heuvel komen. Op de Kardingerbult komt nog een rodelbaan.

Op de plek waar nu het sportcentrum komt dan ruimte voor woningen en onderwijsinstellingen. “Kardinge moet een volwaardig nieuw stadsdeel worden”, aldus Niejenhuis. Ook komt er ruimte voor veel groen. Over een jaar of vier moeten de eerste bouwresultaten te zien zijn in het gebied.