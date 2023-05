Eend legt jaarlijks eieren in afgesloten tuin: ‘Een leuk klusje voor de Dierenambulance’

Elk jaar legt een eend veilig haar eieren in de tuin van kapsalon Zus & Zo aan de Prinsesseweg, maar wanneer ze zijn uitgekomen kunnen de kuikens niet zelf uit de tuin komen. Daarom vangt de Dierenambulance de eendenfamilie om ze uit te zetten in het Reitdiep.

‘We vangen nu eerst de moedereend’, vertelt Maud van de Dierenambulance. ‘Als die er eenmaal vandoor is, dan komt ze niet uit zichzelf terug’, vult Ed aan. De twee dierenambulancebroeders gaan vervolgens achter het kroost aan. ‘We moeten dertien kuikens vangen’.

Twintig minuten later zijn alle kuikens met een net gevangen en zitten ze in plastic dozen. Voor de eenden niet de allerbeste ervaring, maar volgens de Dierenambulance is er weinig aan de hand. ‘Nee hoor, de moeder komt hier waarschijnlijk volgend jaar gewoon weer terug’, vertelt Ed. Dat hoopt kapper Monique Hammink ook, de eend komt jaarlijks eieren leggen in haar tuin. ‘Het is een soort all inclusive adres’, zegt ze lachend. ‘Ik heb met de Dierenambulance overlegd en ze worden ook een beetje bijgevoerd. Ze krijgen bijvoorbeeld nog wat doperwtjes’. De kapper heeft vorig jaar de kuikens zelf geprobeerd te vangen, maar dat was geen succes. ‘Ik had een te klein net!’

Reitdiep

De moedereend en haar kuikens werden vervolgens met succes uitgezet in het Reitdiep, ter hoogte van de Nassaustraat. ‘Missie geslaagd!’