Een radio uit de WOII: ‘Die moest verborgen worden’

Afgelopen weekend gingen experts met Stadjers in gesprek over hun objecten uit de Tweede Wereldoorlog. “Tot onze verrassing kwam toen deze radio tevoorschijn”, vertelt Jan Rijnders, vrijwilliger bij Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG).

Gert Stel bracht het apparaat naar Museum aan de A. “Dit is een erfstuk van mijn grootvader”, vertelt de man. “Ik weet niet zeker of hij hem ook zelf heeft gemaakt. Hij was redelijk technisch. Dit is wel typisch een apparaat dat hij gebouwd zou kunnen hebben. Ik denk dat hij wel medebouwer is geweest.”

Vergeleken met de radio’s van die tijd, is deze zelfgemaakte erg klein. “Dat was natuurlijk handig, want die radio mocht natuurlijk niet zichtbaar in de kamer staan. Die moest verborgen worden”, legt Rijnders uit.

Gert zijn opa gebruikte de radio dan ook in het geheim. “Ze luisterde stiekem, vaak in het donker, naar Radio Oranje en de BBC. Dat was best spannend. De Duitsers mochten absoluut niet weten dat zo’n apparaat in gebruik was.”

Na de Tweede Wereldoorlog belandde de radio in een doos en nu, zeventig jaar later, schenkt Gert het unieke apparaat aan Museum aan de A.