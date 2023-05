Een dagje vrij als een vogel: Hoogvliegersdag op Airport Eelde

Even je ziekte of handicap vergeten en gewoon genieten. 47 kinderen konden dat zaterdagmiddag doen op Groningen Airport Eelde, waar Stichting Hoogvliegers een Hoogvliegersdag organiseerde.

Deze stichting organiseert gedurende het hele jaar deze dagen door het hele land. Tijdens het radioprogramma Haren Doet belde OOG vlak na het begin met organisator Erwin Eldering, die gelijk enthousiast kon vertellen dat de eerste kids al de lucht in waren geweest. “We hebben de eerste vliegbrevetten al uit mogen reiken.”

Dat is namelijk waar een Hoogvliegersdag om draait. Kinderen mogen met een piloot in een vliegtuigje de lucht in. Ook zijn er andere activiteiten. De groep van 47 kinderen en hun ouders, broertjes en zusjes begonnen hun dag tijdens een gezamenlijke ontvangt bij het Van der Valk-hotel bij Hoogkerk. Eldering: “ze zijn opgehaald met versierde vrachtwagens, cabrioletten, mooie motoren en ambulances en naar het vliegveld gebracht. Hier op het vliegveld is ook van alles te doen, de douane staat hier en de marechaussee met drugshonden.”

Vijftien piloten waren in Eelde beschikbaar om met de kinderen de lucht in te gaan. Een extra bijzondere ervaring. “Piloot zijn is iets magisch en wij zorgen er met kleine vliegtuigjes voor dat de kinderen een mogelijkheid krijgen om een stukje zelf te vliegen”, zegt Eldering. Dat werkt heel simpel: “het vliegtuig heeft twee stuurtjes. De gewone piloot zit ernaast en zorgt ervoor dat het veilig en rustig, waardoor het kind zelf ook even mag sturen.”

Eldering benadrukt dat de Stichting Hoogvliegers een grote Hoogvliegersdag als deze alleen kan organiseren dankzij donaties. “We krijgen geen enkele subsidie. Wij doen alles op basis van donaties van bedrijven, stichtingen en kerken. Maar ook individueel gestarte acties, bijvoorbeeld als iemand aan de Carbage Run meedoet, waarbij de opbrengst aan onze stichting wordt gedoneerd. Daar zijn we van afhankelijk als stichting, zodat we dit mogelijk kunnen maken.”