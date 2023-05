DvhN schrapt wedstrijdverslag FC Groningen

Foto: Jorrit Tempels

Het Dagblad van het Noorden heeft maandag een gehele pagina in het sportkatern leeg gelaten en vervangen door een simpele boodschap van twee alinea’s. Dat deed de krant, omdat de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax zondagmiddag compleet uit de hand is gelopen.

De krant laat de pagina, waarop normaal gesproken het wedstrijdverslag van FC Groningen had moeten staan, vrijwel helemaal leeg. Het enige wat er op de pagina te lezen is, is de onderstaande boodschap:

“Op deze sportpagina had het wedstrijdverslag van FC Groningen – Ajax moeten staan. Maar met sport hadden de gebeurtenissen in de Euroborg gistermiddag helemaal niets te maken. Dat leest u daarom op de nieuwspagina’s. De redactie van Dagblad van het Noorden wenst FC Groningen en de supporters veel wijsheid en sterkte bij het voorkomen van dit ondermijnend gedrag rond een sportevenement.”

De wedstrijd moest in de openingsfase tot twee keer toe worden stilgelegd, nadat er rookbommen op het veld waren gegooid vanaf de Noordtribune. Ook rende een supporter het veld op, die een spandoek bij zich had met daarop een tekst waarin met niet mis te verstane woorden de directie van de FC werd opgeroepen om te vertrekken. Nadat er voor de tweede keer vuurwerk op het veld was gegooid werd de wedstrijd definitief gestaakt.

Op dat moment stond er nog een stand van 0-0 op het scorebord. De wedstrijd wordt dinsdag om 15.00 uur uitgespeeld. Daarbij zal het stadion leeg zijn. De aanklager betaald voetbal heeft bekendgemaakt dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de incidenten.