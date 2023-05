Drie studenten gaan dinsdag strijd aan met gemeente Groningen om energietoeslag

Foto: Rieks Oijnhausen

Een drietal studenten uit Groningen staat dinsdag tegenover de gemeente Groningen in de rechtbank aan het Guyotplein. De studenten willen dat de gemeente alsnog energietoeslag aan het uitkeert.

Volgens de landelijke studentenbond heeft de gemeente ‘zwaar geschut’ ingeschakeld om haar gelijk te halen in de rechtszaal: “De gemeente heeft hierbij de hulp van een gerenommeerd advocatenbureau ingeschakeld”, vertelt Annemarie Herbschleb, voorzitter van de Groninger Studentenbond.

De GSb staat, samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), één van de studenten bij. Herbschleb bevestigt dat de zaken van dinsdag de eerste zijn in een reeks van ruim vijftien geplande processen van studenten en is dan ook positief over de mogelijk uitkomst: “We zijn hoopvol voor de kans van deze student om in het gelijk gesteld te worden.”

De vakbond wilde eigenlijk een collectieve rechtszaak starten tegen de gemeente, om daarmee de toekenning van energietoeslag aan studenten af te dwingen. Studenten vragen de toeslag individueel aan en worden dus ook individueel afgewezen. Daarom besloten de studentenorganisaties om de zaken apart voor de bestuursrechter te brengen.

Rechter stelde studenten in andere steden in het gelijk, Groningen blijft weigeren

Studenten krijgen in onze gemeente tot nu toe geen energietoeslag. Wethouder Eikenaar stelt welwillend te zijn om ook studenten energietoeslag te geven, maar dan moet het Rijk met geld over de brug komen. Nu is er te weinig geld binnen de begroting om de toeslag toe te kennen.

De Jonge Socialisten becijferden dat energietoeslag voor studenten de gemeente zo’n twaalf miljoen euro zou kosten. Mocht een rechter bepalen dat Groningen toch energietoeslag moet uitkeren, ligt er wel alvast wat geld klaar. Twee maanden geleden besloot de gemeente om haar hand op de knip te houden op een pot met geld van de Rijksoverheid voor bijzondere bijstand voor studenten, een regeling waar vrijwel geen gebruik van werd gemaakt.

De rechtszaken zijn niet de eerste die in Nederland worden gevoerd over energietoeslag en studenten. Begin oktober won een Nijmeegse student al een zaak tegen zijn woonplaats en kreeg hij de toeslag toegewezen. Amsterdam was in februari de tweede grote Nederlandse stad waar een rechter besliste dat studenten niet mogen worden uitgesloten. In Utrecht haalden studenten vorige maand bakzeil bij de rechter.

GSb wil steun voor studenten op publieke tribune

De rechtszaken in andere studentensteden stemmen de Groninger Studentenbond dan ook hoopvol op de uitkomst van de rechtszaken, die dinsdag inhoudelijk worden behandeld. De GSb wil dinsdag ook in de rechtszaal zorgen voor een steuntje in de rug. “Om als studenten onze steun te betuigen zijn wij van plan de tribune van de rechtszaal te vullen met mede studenten”, besluit Herbschleb. “Want dit is voor meer studenten belangrijker dan alleen degene die nu een zaak heeft.”