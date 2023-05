Drafbaan weekend lang open voor recreatie: skeeleren, fietsen, rennen of terrasje pakken

Foto: Joris van Tweel

De deuren van de voormalige drafbaan in het Stadspark zijn sinds het vrijdagmiddaguur open voor recreatie. Veel animo was er op de vrijdagmiddag nog niet.

Verslaggever Johannes Rienks nam kort na de opening een kijkje op de voormalige renbaan voor paarden en trof een lege Drafbaan aan.

De Oude Drafbaan is vrijdag nog tot 22.00 uur open. De rest van het weekend is de drafbaan van 09.00 uur tot 20.00 uur toegankelijk. Op de geasfalteerde baan kunnen Stadjers skeeleren, fietsen of rennen. Daarnaast is er ruimte voor een hapje en een drankje op het terras.

De opening van de deuren van het Stadspark past volgens de gemeente bij de visie die ze heeft voor de voormalige renbaan. Buiten evenementen wordt de Drafbaan toegankelijk voor publiek en de omgeving van de verharde koersbaan wordt geïntegreerd in de rest van het Stadspark.

De drafbaan is de eerstvolgende vrijdagen en weekenden ook geopend voor publiek. Een bezoek is mogelijk op 19, 20, 21, 26, 27 en 28 mei en 2, 3 en 4 juni. Eind dit jaar gaat de Drafbaan helemaal open voor publiek.