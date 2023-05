Drafbaan Stadspark zondag in het teken van festivalmarkt: “Van sierraden en meubeltjes tot lp’s”

Op de Drafbaan in het Stadspark vindt voor de tweede keer in de geschiedenis MARKT! plaats. MARKT! is een festivalmarkt waarbij het verkopen van spullen, muziek en eten centraal staat.

Vorig jaar werd de festivalmarkt voor het eerst gehouden op de Drafbaan, en dat smaakte naar meer. “Wat mensen kunnen verwachten”, herhaalt Sander Vos van de organisatie de vraag. “Kleding vintage, hebbedingetjes, maar ook kisten vol lp’s, sierraden en antieke meubeltjes. Maar we willen er ook een gezellig gebeuren van maken. Daarom zullen er verschillende foodtrucks aanwezig zijn. En er is muziek van verschillende artiesten.”

In totaal zullen er 150 kraampjes op de markt te vinden zijn. Om overzicht te houden is het terrein opgedeeld in verschillende markten met elk een eigen sfeer. Zo is er een deel waar kleding verkocht wordt, maar zijn ook de karakters met boeken en muziek terug te vinden. MARKT! begint zondag om 11.00 uur. De deuren zijn tot 19.00 uur geopend. De entreekosten zijn 4,00 euro per persoon. Kinderen tot 16 jaar kunnen gratis naar binnen.