“Donderdag zonnige perioden, Pinksterdagen droog en zonnig”

De Pinksterdagen lijken droog en zonnig te gaan verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zal de temperatuur op Pinkstermaandag wel flink lager komen te liggen dan op de zondag.

“Donderdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en het wordt 15 of 16 graden bij een matig noordelijke wind, windkracht 3 tot 4. Op vrijdag is er eerst veel bewolking, maar klaart het in de loop van de ochtend en middag af en toe op. Ook dan blijft het droog. en wordt het 15 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3.”

“Het Pinksterweekend: zaterdag begint nog met een paar wolkenvelden, maar die lossen op en wat volgt is een zonnige dag waarbij de temperatuur oploopt naar 19 of 20 graden. Verder is het rustig weer, de noordoostenwind is zwak, rond windkracht 2. Zondag probeert koelere lucht dichterbij te komen, maar lijkt ons niet te bereiken. Met flinke zonnige perioden wordt het 18 tot lokaal 20 graden. Later op de dag kan er wat ‘Noordzeebewolking’ binnen schuiven op de grens met de koelere lucht. De noordelijke wind is zwak en neemt toe naar matig, windkracht 2 tot 4. In het Waddengebied windkracht 4 tot 5. Op Pinkstermaandag zijn er flinke zonnige perioden, afgewisseld door wat stapelbewolking, maar is het met 15 graden wel weer wat koeler.”

