“Donderdag zonnige perioden, op Bevrijdingsdag forse buien”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De komende dagen zullen niet droog gaan verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er vooral op Bevrijdingsdag kans op forse buien.

“Donderdag zijn er flinke zonnige perioden en trekken wat sluierwolken over”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige oostenwind, kracht 3 tot 4, wordt het 18 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag koelt het af naar omstreeks 10 graden. Tegen de ochtend volgen enkele buien met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Op Bevrijdingsdag zijn er eerst enkele buien actief, die naar het noordoosten wegtrekken. Daarna breekt de zon af en toe door en loopt de temperatuur op naar 17 of 18 graden. Gaandeweg de middag neemt de kans op enkele plaatselijk buien weer toe. Dat kunnen forse exemplaren zijn, waarbij het soms flink kan plenzen en ook is een slag onweer niet ondenkbaar. Er staat weinig wind.”

“Zaterdag zijn er flinke perioden met zon en valt er mogelijk een enkele bui. Het is zacht bij 18 tot 20 graden en niet al te veel wind. Zondag is er vrij veel bewolking en valt er af en toe regen, vooral op het eerste deel van de dag. Later breekt de zon door en wordt het nog 17 of 18 graden. Maandag tot en met woensdag is het wisselvallig, met maandag nog overwegend droog weer, maar daarna vallen er op beide dagen een paar buien. Nu en dan schijnt de zon en het wordt 15 tot 17 graden.”

