“Donderdag veel bewolking en kil, zaterdag zonovergoten en 22 graden”

Foto: Johan Bosklopper

De komende dagen zal de zon zich regelmatig laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat vooral komende zaterdag zonovergoten verlopen.

“Donderdag is er veel bewolking met in de ochtend hier en daar kans op een spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “De zon zien we niet of nauwelijks en het is kil met 12 of 13 graden. De noorden- tot noordwestenwind is matig, windkracht 3. Vrijdag zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden is het weer een stuk warmer. De noordoostenwind is zwak of matig, kracht 2 tot 3. Zaterdag is het zonovergoten en rustig weer. Het wordt rond de 21 of 22 graden bij een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 2.”

“Op zondag draait de wind weer naar het noorden en neemt de kans op ‘Noordzeedampen’ weer toe. Dus is er meer bewolking en zakt de temperatuur terug naar een ronduit koele 13 graden langs de Wadden, tot 15 of 17 graden landinwaarts. Het is rustig weer, de noordenwind is zwak of matig, kracht 2 of 3. Maandag is er weer meer zon en loopt de temperatuur op naar 18 graden in het noordwesten tot 21 in het zuidoosten van de provincie. Ook dan is het droog en regen hoeven we ook na maandag voorlopig niet te verwachten. Thermische hoogstandjes lijken ons gebied ook net niet te bereiken. Het weerbeeld bestaat uit flinke perioden met zon, afgewisseld door perioden met meer bewolking bij 18 tot 21 graden.”

