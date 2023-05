“Donderdag af en toe regen, komend weekend zonnige perioden”

Foto: Johan Bosklopper

De zon zal zich de komende dagen steeds vaker laten zien. Maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis betekent dit niet dat er stabiel voorjaarsweer aan zet is.

“Donderdagochtend valt er af en toe regen en er is veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er eerst droge perioden, maar later volgt vanuit het oosten weer lichte regen of een paar buien. Het wordt 15 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht van donderdag op vrijdag ook wat regen bij 10 graden. Op vrijdag zijn er flinke perioden met zon en blijft het bijna overal droog. Er wordt zachtere lucht aangevoerd. De temperatuur loopt op naar 20, tot lokaal 22 graden, in het oosten van de provincie.”

“Zaterdag zijn er zonnige perioden en ontstaan er enkele stapelwolken. In de loop van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe en het wordt 20 of 21 graden. Zondag zijn er opnieuw flinke zonnige perioden en ontstaan weer een aantal stapelwolken. Op verreweg de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale bui is niet helemaal uitgesloten. Het wordt 19 of 20 graden. Maandag neemt de kans op een bui toe en wordt het met een naar noord draaiende wind ongeveer 18 graden. Dinsdag zorgt een stevige noordenwind voor een fikse daling van de temperatuur. Het wordt nog maar 12 of 13 graden en er vallen een paar buitjes.”

